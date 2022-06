Berater wollen Interessenkonflikte im ABDA-Präsidium vermeiden

Bei der gestrigen Delegiertenversammlung der Apothekerkammer des Saarlandes wurden weitere Vorschläge, die aus der Strukturanalyse resultieren, vorgestellt. So soll die ABDA-Mitgliederversammlung statt bisher zweimal, viermal im Jahr stattfinden. Es soll eine Präsenzpflicht geben und keine Möglichkeit mehr einer hybriden Teilnahme. Außerdem könnte es, nach den Vorstellungen von B`VM, eine markante Änderung an der hauptamtlichen Spitze der ABDA-Geschäftsstelle geben. Statt einer einzelnen Hauptgeschäftsführerin oder eines einzelnen Hauptgeschäftsführers soll es eine gleichberechtigte Doppelspitze mit interner und externer Ausrichtung geben – neben einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär würde somit das Amt einer „Außenministerin“ oder eines „Außenministers“ entstehen. Damit soll die Standesorganisation im hauptamtlichen Bereich, was die Interessenvertretung nach außen hin betrifft, wohl professionalisiert werden. Doch es gibt dafür auch eine ganz pragmatische Erklärung: Vier der fünf aktuellen Geschäftsführerinnen und -führer erreichen in den nächsten Jahren das Ruhestandsalter. Statt diese Stellen in ähnlicher Weise wiederzubesetzen, könnte auch eine ganz neue Aufteilung geschaffen werden.