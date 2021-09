„Weggucken und Verstecken sind nicht unser Weg“

Der 56. Deutsche Apothekertag (DAT) hätte eigentlich in München und am 7. Oktober 2020 stattfinden sollen. Doch Corona-bedingt wurde die Zusammenkunft des „Apotheker-Parlaments“ im vergangenen Jahr bekanntlich ersatzlos gestrichen. Somit konnte der ehemalige ABDA-Präsident Friedemann Schmidt seine Amtszeit nicht auf großer Bühne abschließen. „Keine Verabschiedung vom DAT, kein Resümee, keine Abschlussbilanz vor der Hauptversammlung, keine große Bühne nach 16 Jahren in den wichtigsten Spitzenpositionen unserer Standesvertretung, unserer ABDA. Stattdessen haben Sie noch einmal zehn Monate lang (…) mit uns gemeinsam die Corona-Pandemie bewältigt“, stellte Gabriele Regina Overwiening in ihrer diesjährigen Eröffnungsrede fest. Seit vergangenem Dezember ist sie ABDA-Präsidentin und somit Nachfolgerin Schmidts, der neben seinem standespolitischen Engagement auf Bundesebene auch Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer war und ist. Die Delegierten des DAT ehrten ihn am heutigen Mittwoch in Düsseldorf mit Standing Ovations. „Friedemann Schmidt war ein hervorragender ABDA-Präsident. Aber er war nicht perfekt, und ich?“ fragte Overwiening selbstreflektierend.