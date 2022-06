Bei der Pressekonferenz zur ABDA-Mitgliederversammlung am 1. Juli 2021 berichtete Overwiening über eine „Rund-um-Analyse“, bei der nach Stärken und Schwächen gesucht werde. Doch Ergebnisse hatte sie damals nicht zu berichten – und so ist es bis heute geblieben. Am 18. Mai hat als wesentlicher Schritt der Strukturanalyse ein Konvent mit Vertretern aus allen Mitgliedsorganisationen stattgefunden. Auch danach veröffentlichte die ABDA keine Inhalte. Möglicherweise liegt das daran, dass der Konvent kein Beschlussgremium ist und die dort erzielten Ergebnisse erst von anderen Gremien beschlossen werden müssen.

Es gab allerdings einen Beitrag in der „Pharmazeutischen Zeitung“, in dem von einer geplanten Verschlankung der ABDA die Rede war. Wie die DAZ aus Kreisen der Konventteilnehmer erfuhr, stellte die Unternehmensberatung ein neues Konzept vor, nach dem der ABDA-Gesamtvorstand entfallen und der geschäftsführende Vorstand zu einem schlanken „ABDA-Vorstand“ bestehend aus sieben Mitgliedern würde. Darunter im Organigramm wäre dann direkt die Mitgliederversammlung angesiedelt.