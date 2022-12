Zimtsterne und Kinderpunsch für Schwangere?

Ingwer können Schwangere in allen Phasen der Schwangerschaft genießen. In den verzehrsüblichen Mengen wird er sogar gegen Schwangerschaftsübelkeit empfohlen. Es gibt im Internet allerdings Hinweise von Hebammen, die Ingwer ablehnen, weil er die Durchblutung der Bauchorgane so stark fördern kann, dass Wehen ausgelöst werden können. Bei einer Risikoschwangerschaft also besser auf Ingwer verzichten – ebenso wie alles an Nahrungsmitteln und Gewürzen, was eine gewisse Schärfe enthält.