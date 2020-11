Erhöhtes Risiko für Fehlgeburten?

Eine Grippeschutzimpfung während der Schwangerschaft schützt doppelt vor Grippe: die Schwangere und auch den Säugling. Dennoch werde die Influenzaimpfung von Schwangeren nach wie vor „zu wenig“ in Anspruch genommen, erklärt die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Manche Schwangere dürften schlichtweg nicht an den Grippeschutz denken oder Influenza in ihrer möglichen Schwere unterschätzen, andere entscheiden sich vielleicht aktiv gegen eine Impfung in der Schwangerschaft, da sie um Nebenwirkungen bei sich und dem Baby fürchten. Doch kann sich nicht auch eine Grippeerkrankung während der Schwangerschaft negativ auf das Baby auswirken? Das untersuchte die CDC in einer Studie, die Ergebnisse wurden am 29. Oktober im renommierten Fachjournal „The Lancet“ veröffentlicht: „Incidence of influenza during pregnancy and association with pregnancy and perinatal outcomes in three middle-income countries: a multisite prospective longitudinal cohort study“.