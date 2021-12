Von Würzen, Gewürzzubereitungen und Ketchup

Wer an Gewürze denkt, der denkt nicht unbedingt an Süße – es sei denn, er denkt an Ketchup, in dem bekanntermaßen viel Zucker enthalten ist. Er ist der wohl bekannteste Vertreter der sogenannten Würzsoßen. Nach den Leitsätzen ist Ketchup „eine Sammelbezeichnung für fließfähige oder pastenförmige Zubereitungen mit ausgeprägt würzendem Geschmack aus zerkleinerten, beziehungsweise flüssigen Zutaten“. Er kann entweder aus reifen Tomaten oder aus Tomatenerzeugnissen einschließlich Tomatenmark hergestellt und mit Essig, Zucker, Salz und würzenden Zutaten oder deren Extrakten wie Zwiebeln und Gewürzen gewürzt werden.

Auch „süßer Senf“ schmeckt nicht von Natur aus süß. Es handelt sich um „eine Sorte, für die gelbe und braune Senfsaat grob vermahlen, geröstet und mit Zucker gesüßt wird“, erklärt das „Bundeszentrum für Ernährung“. Gibt es also überhaupt Gewürze, die von sich aus süß schmecken, oder sich für Süßspeisen eignen? Woran denken Sie, wenn Sie an das nächste Frühjahr, Maibowle, grünen Wackelpudding und Berliner Weiße denken? Wahrscheinlich an Waldmeister und einen süßen Geschmack.