„Apotheken brauchen eine auskömmliche Entlohnung!“

Seine Botschaft an Lauterbach fasste der Kammerpräsident auch in einem Brief an den Minister zusammen. Dieser endet mit dem Appell: „Zerstören Sie nicht dieses System, sondern stabilisieren und sichern Sie es!“ – und macht zugleich ein Gesprächsangebot. „Damit Sie sich ein fundiertes Bild über die Lage der deutschen Apotheken verschaffen können, stehen wir bereit, Sie jederzeit vor Ort zu empfangen. Lassen Sie uns miteinander reden.“

Der Brief wurde auf der Vertreterversammlung vom Kammervorstand sowie zahlreichen Delegierten mitunterzeichnet. Nun ist die Kammer auf die Antwort des Bundesgesundheitsministers gespannt.

Trotz der gegenwärtig schwierigen Bedingungen richtete Stahl auch einen Appell an den eigenen Berufsstand: „Jeder kann in seinem Betrieb den Wert der Vor-Ort-Apotheke erlebbar machen und die Freude an dem Beruf und der Pharmazie vorleben – gerade auch im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung ist das wichtig.“