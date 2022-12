Apotheker erklären SPD-Abgeordneten die Sorgen des Berufsstands

Dass den Apotheken in Deutschland das Wasser bis zum Hals steht, ist inzwischen auch in Berlin angekommen. Wo genau der Schuh drückt und wie die Politik die Bedingungen für die Apotheken verbessern könnte, das wollten am vergangenen Freitag vier SPD-Bundestagsabgeordnete direkt von den Kolleginnen und Kollegen an der Basis erfahren. Johannes Arlt, Dirk Heidenblut, Christos Pantazis und Wiebke Papenbrock luden sieben Kolleginnen und Kollegen in die Hauptstadt ein, um mit ihnen über die Lage der Präsenzapotheken zu sprechen.

Angestoßen hatte das Treffen Arlt, der die SPD im Bundestag in den Ausschüssen für Wirtschaft und Verteidigung als ordentliches Mitglied vertritt. Er war im Oktober bei einer Unternehmerveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern mit Doreen Wegner ins Gespräch gekommen, die vielen als singende Apothekerin bekannt sein dürfte. Arlt, dessen Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III eher ländlich geprägt ist, nahm die Sorgen der Apothekerin offenbar sehr ernst: Ohne lange zu fackeln, lud er sie nach Berlin ein, um sich ein genaueres Bild machen zu können. Neben Wegner durften sechs weitere Kolleginnen und Kollegen teilnehmen, die ihre Apotheken in ländlichen Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreiben.