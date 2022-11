Neuer Song – singende Apothekerin will Berufsstand wachrütteln

In Mecklenburg-Vorpommern habe die Standesvertretung rund 1.070 Apotheken angeschrieben und die Streikbereitschaft abgefragt – geantwortet hätten jedoch nur 217 von ihnen. „Es hätte nur ein Kreuz gebraucht“, sagt Wegner. „Und nur 217 haben es geschafft. Was soll man daraus schließen?“ Daher richtet sich ihr aktueller Song nicht an die Politik: Der Berufsstand ist es, den sie wachrütteln will. Nach dem Vorbild des deutschen Künstlers Stefan Gwildis covert Wegner den Rhythm-and-Blues-Klassiker „I heard it through the Grapevine“ – „Das wird doch wohl zu schaffen sein“, lautet ihre Botschaft an die Kolleginnen und Kollegen.