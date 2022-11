Dem Förderverein der Deutschen Pharmazeutische Zentralbibliothek gehören neben zahlreichen Landesapothekerkammern und einigen -verbänden die DPhG, die Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie (DGGP), der Deutsche Apothekerverband (DAV), die Deutsche Apotheken Museum-­Stiftung sowie pharmazeutische Fachverlage, u. a. der Deutsche Apotheker Verlag, an.

Ziel: Die Entwicklung des Berufsstandes sowie der wissenschaftlichen Pharmazie zu dokumentieren

Selbsterklärtes Ziel der Bibliothek ist es, pharmazeutische und Apothekenliteratur zu sammeln und zu bewahren und so die Entwicklung des Berufsstandes sowie der wissenschaftlichen Pharmazie zu dokumentieren. Als Kernbereich sieht man die Pharmaziegeschichte an. Aus der aktuellen Mitteilung geht auch hervor, dass der neue Vorstand die Geschäfte „nach einer jahrelangen Konsolidierungsphase sowohl in finanzieller als auch in standortbezogener Hinsicht“ übernimmt.