Hähnchen in NyQuil zu kochen, klinge albern und unappetitlich, schreibt die FDA. „Und das ist es auch.“ Zudem könnte es gefährlich werden, warnt die FDA. Durch das Kochen könne sich die Konzentration erhöhen und sich dadurch die Wirkung verändern. Selbst wenn das Hähnchen nicht gegessen werde, könnten Dämpfe eingeatmet werden und so hohe Konzentrationen des Arzneimittels in Ihren Körper gelangen. Außerdem könnte es die Lunge schädigen. „Einfach ausgedrückt: Jemand könnte eine gefährlich hohe Menge des Husten- und Erkältungsmittels einnehmen, ohne es zu merken“, so die FDA.

Die Behörde verweist in diesem Zusammenhang auf eine frühere Challenge, bei der sich User:innen animiert fühlten, große Mengen des Antihistaminikums Diphenhydramin einzunehmen, um Halluzinationen hervorzurufen. Nachdem Jugendliche in die Notaufnahme mussten und es sogar Todesfälle gegeben haben soll, sprach die FDA auch damals eine Warnung aus.

Gefährliche Kombi: Social-Media-Trends und Gruppenzwang

Trends in den sozialen Medien und Gruppenzwang können eine gefährliche Kombination für Kinder und Jugendliche sein, insbesondere wenn es um den Missbrauch von Arzneimitteln geht, so die FDA. Videos, in denen OTC-Arzneimittel missbräuchlich verwendet werden und die Zuschauer dazu aufgefordert werden, dies ebenfalls zu tun, seien in den sozialen Netzwerken verbreitet. Diese Video-Challenges, die sich oft an Jugendliche richten, die sich dann vom Gruppenzwang hinreißen lassen, mitzumachen, könnten aber gefährlich sein – und sogar zum Tod führen, warnt die Behörde. Die Tatsache, dass OTC-Arzneimittel in vielen Haushalten leicht zugänglich seien, macht die Challenges in den Augen der FDA noch riskanter. Denn auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel können erhebliche Risiken bergen, wenn sie missbräuchlich verwendet oder missbraucht werden.

Im Bezug auf "Sleepy Chicken" haben die sozialen Netzwerke reagiert, You-Tube-Videos wurden gelöscht und auf TikTok tauchen bei entsprechenden Suchbegriffen Warnmeldungen auf, die man allerdings mit leichter Abwandlung der Suche umgehen können soll.