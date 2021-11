Schwangerschaftstest mit Speichel statt Urin

Ein israelisches Unternehmen will nach eigenen Angaben den weltweit ersten Speichel-Schwangerschaftstest auf den Markt bringen. Das Produkt des auf Speichel-Immunoassay spezialisierten Start-ups Salignostics soll auf der Medizintechnik-Fachmesse Medica in Düsseldorf vorgestellt werden. Das israelische Unternehmen hat bereits einen Corona-Spucktest entwickelt, der in der Europäischen Union zugelassen ist. Weitere Tests auf Basis von Speichelproben befinden sich laut Webseite in der Entwicklung, darunter beispielsweise Tests auf Helicobacter pylori und Malaria.