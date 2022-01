Corona-Impfstoff für Kinder von zwei bis fünf – Moderna erwartet im März Ergebnisse

Das Biontech/Pfizer-Präparat ist in Europa und den USA bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen, der Impfstoff von Moderna nur in Europa trotz abweichender STIKO-Empfehlung ab zwölf. In den USA hat Moderna eine Notfallzulassung für die Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren beantragt. In Europa wurde schon ein Zulassungsantrag für die Impfung ab sechs eingereicht.