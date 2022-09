Ab und zu tut sich aber dann doch noch was: So sind seit kurzem die an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe von Moderna und Biontech verfügbar und können somit auch von Apotheker:innen verimpft werden. Und um diese Impfstoffe hat die ABDA die Handlungshilfe zur Abrechnung nun ergänzt. Das Procedere bleibt im Wesentlichen gleich. Neu sind lediglich die PZN für die angepassten Impfstoffe. Sie lauten:

Impfstoff BUND-PZN SPIKEVAX ORIG/BA1 BUND 1X2.5 ML PZN 18276228 COMIRNATY ORIG/BA1 BUND 1 ST PZN 18294315 COMIRNATY ORIG/BA5 BUND 1 ST PZN 18296171