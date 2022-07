Wer darf sich noch gratis auf Corona testen lassen?

Zu einer Zahlung von 3 Euro Eigenbeteiligung ist laut ABDA hingegen verpflichtet, wer am selben Tag eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen möchte (Nachweis per Eintrittskarte). Auch wer plant, eine Person ab einem Alter von 60 Jahren oder einen Risikopatienten zu besuchen, muss 3 Euro bezahlen und gegenüber der Teststelle glaubhaft machen, dass er dies vorhat. Nutzt eine Person die Corona-WarnApp des Robert Koch-Instituts und hat darüber eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko erhalten, hat sie ebenfalls das Recht, sich für 3 Euro testen zu lassen, sofern sie die Statusanzeige vorweisen kann. In jedem Fall ist bei Testung gegen Eigenbeteiligung von der zu testenden Person eine Selbstauskunft nach § 6 Abs. 3 Nummer 5 TestV einzuholen.

Die Identität der zu testenden Person ist zudem nach § 4a Abs. 3 Nummer 4 lit. a TestV durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises zu belegen. „Amtlicher Lichtbildausweis ist jedes behördliche ausgestellte Personaldokument, das mit einem Lichtbild des Inhabers versehen ist“, erläutert die ABDA hierzu. Dazu zählt sie

Personalausweis

vorläufiger Personalausweis

Ersatz-Personalausweis

Reisepass

Kinderreisepass

vorläufiger Reisepass

(vorläufiger) Dienst- oder Diplomatenpass

Führerschein

Personen- oder Dienstausweis einer Behörde

Schwerbehindertenausweis

von der Ausländerbehörde ausgestellte Duldung

„Auch ein aufgrund Zeitablaufs nicht mehr gültiger Lichtbildausweis kann zum Nachweis der Identität genutzt werden, sofern eine einwandfreie Identifizierung anhand des Lichtbilds noch möglich ist“, betont die Standesvertretung.