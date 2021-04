Abrechnung der Corona-Impfstoff-Rezepte: Apotheken müssen sich noch gedulden

Eigentlich sollten heute die letzten Details zur Abrechnung der Corona-Impfstoff-Rezepte bekannt gegeben werden – doch daraus wurde nichts. Wie der Apothekerverband Nordrhein (AVNR) informiert, sollen Apotheken die Rezepte noch zurückhalten und nicht in die Abrechnung geben. „Bitte warten Sie mit der Bedruckung der Rezepte bis Anfang der kommenden Woche, da bis dahin die entsprechenden Daten im Artikelstamm hinterlegt werden und auch in der Warenwirtschaft eingespielt werden sollen“, schreibt der AVNR an seine Mitglieder. „Seitens der ABDA wurden wir auch darüber informiert, dass ggf. noch weitere Hinweise zum Abrechnungsprozedere übermittelt werden.“