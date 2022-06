Demnächst sollen auch die Zahnärztinnen und Zahnärzte ins COVID-19-Impfgeschehen eingreifen. Durch entsprechende Änderungen der Coronavirus-Impfverordnung und in der Allgemeinverfügung zur Sicherstellung der flächendeckenden Verteilung von Impfstoffen gegen COVID-19 wurde der Weg dafür freigemacht. Losgehen soll es am 13. Juni, also der KW 24. Zahnarztpraxen, die dann impfen wollen, müssen bis kommenden Dienstag 12:00 Uhr ihre Bestellung in der Apotheke aufgegeben haben. Und zwar in der Apotheke, die sie sonst mit Praxisbedarf versorgt. Das gilt für Vertragszahnarztpraxen und Privatpraxen.

Die Apotheke bestellt die für die KW 24 gewünschten COVID-19-Impfstoffe ‒ wie für Arztpraxen ‒ bis Dienstag, 7. Juni 2022, 18:00 Uhr. Jeweils mit einem separaten Auftrag Vial-bezogen auf Positionsebene „zur Nachlieferung“. Dabei kommen die bekannten BUND-PZN zum Einsatz. Extra BUND-PZN für Bestellung von Zahnärzten sind derzeit nicht in Planung.