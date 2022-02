COVID-19-Impfungen in Apotheken: So wird abgerechnet

Wie viel Apotheken für selbst durchgeführte COVID-19-Impfungen erhalten sollen, steht schon seit einer Weile fest: Grundsätzlich gibt es 28 Euro, an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 36 Euro. Dazu kommen 7,58 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Vial für den Aufwand, der durch die Beschaffung der Vakzine entsteht. Das entspricht dem, was Apotheken auch bei der Lieferung an Arztpraxen erhalten. Außerdem können 6 Euro für die Erstellung des digitalen Zertifikats abgerechnet werden. Wird ein Impfling zu Hause aufgesucht, können einmalig weitere 35 Euro veranschlagt werden. Impft man in derselben Einrichtung weitere Personen, gibt es jeweils 15 Euro.