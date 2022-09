Für Adexa-Bundesvorstand Andreas May ist der Vorschlag einer Ausbildung in Teilzeit die „duale Ausbildung durch die Hintertür“. Natürlich sei es toll, wenn Schüler mehr Zeit hätten. Aber sie würden ja eigentlich nicht mehr Zeit für den Lernstoff gewinnen, wenn sie dann in der frei gewordenen Zeit in der Apotheke arbeiten.

Mit dem Gegenvorschlag zu dem saarländischen Antrag würde letztlich nicht mehr Stoff vermittelt und keine Aufwertung des Berufs stattfinden. „Es wird einfach der gleiche Stoff in längerer Zeit vermittelt“, so May. Die Ausbildung in Teilzeit anzubieten könne Schüler mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen eine Entlastung bringen, mehr aber nicht, sagte er gegenüber PTAheute.