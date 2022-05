Neue BAK-Richtlinie für einheitliche Qualität der PTA-Ausbildung

Hier gab es einen tiefen Graben zwischen jenen, die die neuen, modernisierten Ausbildungsinhalte in einer um ein halbes Jahr längeren Schulzeit unterbringen wollten (Adexa, BVpta, aber auch die Länder in ihrer ersten Stellungnahme) und jenen, die den Status quo beibehalten wollten (ABDA, DPhG). Nun bleibt es also bei einer zweijährigen Ausbildung in der Schule und einem halben Jahr in der Apotheke. Mindestens drei Monate davon müssen die angehenden PTA in der öffentlichen Apotheke absolvieren. Die Bundesapothekerkammer (BAK) hat eine Richtlinie zur Durchführung der praktischen PTA-Ausbildung erarbeitet. Damit soll dem Praxisteil in der Apotheke mehr Struktur gegeben und vor allem eine einheitliche Qualität der Ausbildung gesichert werden. Wenn sich die ausbildenden Apothekenleiter an die Richtlinie halten, so ein ABDA-Sprecher, sei eine solche einheitliche Qualität der Ausbildung in diesem Ausbildungsabschnitt gesichert.