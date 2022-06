Die Apotheken ächzen deutschlandweit unter dem Fachkräftemangel, der sich durch alle Berufsgruppen zieht. Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sprach das Thema bei der Kammerversammlung in Potsdam am vergangenen Mittwoch an. Unter anderem ging sie auf die PTA-Ausbildung ein. Sie ist in Brandenburg derzeit nur in Eisenhüttenstadt möglich. Das Land fördert diese Ausbildung – dennoch sei sie nicht konkurrenzfähig mit anderen Ausbildungen, für die eine Vergütung gezahlt werde, betonte die Ministerin. Gut seien die Stipendien, die Apotheken gewähren. Doch nötig seien weitere „kreative Lösungen“.