Mit dem ersten Entlastungspaket erhielten bereits Arbeitnehmer:innen Anspruch auf eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro. Die Einmalzahlung aus dem Entlastungspaket 2022 soll vor allem die durch den Ukraine-Krieg entstandene Energiekosten-Explosion mit der Auszahlung des Energiebonus etwas abfedern. Studierende wurden, obwohl sie gleichermaßen von den hohen Strom-, Gas- und Spritkosten betroffen sind, von dieser Pauschale ausgenommen. Für sie sollte laut Angaben der Bundesregierung das BAföG als staatliche Förderung als Sozialleistung greifen.

PTA-Schüler:innen und Pharmaziestudierende bekommen Einmalzahlung

Im dritten Entlastungspaket werden nun doch auch Pharmaziestudierende und PTA-Schüler:innen bedacht. Alle Student:innen und Fachschüler:innen sollen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten.

Wie und wann das Geld auf dem Konto der angehenden PTA und Pharmazeut:innen landen wird, ist bisher noch nicht geklärt: Der Bund werde „mit den Ländern beraten, wie die Auszahlung schnell und unbürokratisch vor Ort erfolgen kann“.

BVpta sicher: PTA-Schüler:innen sind anspruchsberechtigt

Während es bei den Pharmaziestudierenden eindeutig ist, dass sie in der Gruppe derer gehören, die einen Anspruch auf die Einmalzahlung haben, ist es nicht festgeschrieben, ob auch PTA-Schüler:innen zur Gruppe der Anspruchsberechtigten zählen. Der BVpta (Bundesverband PTA) ist sich jedoch sicher: „Es ist tatsächlich so, dass die PTA-Schüler zu der Gruppe der Fachschüler zählen, was bedeutet, dass auch Ihnen laut dem Beschlusspapier der Regierung diese Zahlung zusteht“, sagt BVpta-Geschäftsführerin Bettina Schwarz.

PTA, die derzeit ihren praktischen Teil der Ausbildung absolvieren, erhalten – da sie eine Vergütung von der Apotheke bekommen – die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro mit dem Gehalt für September ausbezahlt.