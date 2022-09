Dagegen spreche Bundesgesundheitsminister Lauterbach von angeblichen Effizienzreserven in Apotheken und wolle den Apothekenabschlag erhöhen. Christiansen argumentierte, dieser Abschlag sei vor Jahrzehnten auch mit dem Ziel eingeführt worden, die Krankenkassen an hohen Rabatten des Großhandels zu beteiligen. Darum sollten die Krankenkassen heute stattdessen an den vielfältigen Gebühren des Großhandels beteiligt werden. Christiansen folgerte: „Die Zitrone Apotheke ist ausgequetscht.“ Lauterbach solle sich nicht wundern, wenn die Apotheken in der nächsten Pandemie nicht mehr solche Leistungen wie in den vorigen Jahren erbringen könnten. „Die Apotheken brauchen mehr Geld, nicht weniger“, erklärte Christiansen, anderenfalls werde aus dem heilberuflichen Gen ein Gendefekt.