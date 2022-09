Lund und Zwenke unterschrieben am Wochenende den Begleitbrief an Minister Lauterbach zu den 1.300 Unterschriften aus Schleswig-Holstein. Darin gehen sie auf jüngste Entwicklungen ein und formulieren als Konsequenz eine Honorarforderung. Statt die Apotheken mit einem erhöhten Abschlag zusätzlich zu belasten, „müssen dringend und unverzüglich die Zuschläge auf den Arzneimitteleinkaufspreis um mindestens zehn Prozent erhöht werden, allein um die gestiegenen Kosten für Energie, Löhne und Logistik auszugleichen“, heißt es in dem Brief. Dazu verweist der Verband auf den hohen Einsatz der Apotheken in der Pandemie, den die Bevölkerung als „Selbstverständlichkeit“ genommen habe.

Doch nach den geplanten Kürzungen würde es diese selbstverständlich erwarteten Leistungen so nicht mehr geben. Denn die geplante Erhöhung des Apothekenabschlags würde den Apotheken in Schleswig-Holstein 4,2 Millionen Euro ihres Rohertrags entziehen. Doch es gebe keine Kompensation. Die neuen Dienstleistungen könnten keinen positiven Beitrag zum Betriebsergebnis leisten, weil sie nur auf Kostendeckungsniveau festgesetzt seien.

An steigenden Arzneimittelpreisen würden die Apotheken nicht partizipieren, weil Finanzierungskosten, Zusatzgebühren des Großhandels und Retaxrisiken den Aufschlag zu großen Teilen aufzehren würden. In der PKV komme die Kreditkartengebühr hinzu.