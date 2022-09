DAV-Chef Dittrich: Lieferengpässe kosten die Apotheke rund 15.000 Euro pro Jahr

Mehr Wertschätzung durch faire Entlohnung und einen sicheren ordnungspolitischen Rahmen – das forderte der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands Thomas Dittrich anlässlich der Eröffnung der Expopharm. Unter anderem verwies er auf die zusätzliche Arbeit, die Lieferengpässe den Apotheken bereiten – inzwischen verbringe eine durchschnittliche Apotheke mehrere Stunden pro Woche damit, Lieferengpässe zu verwalten und schwer verfügbare Arzneimittel für ihre Patientinnen und Patienten rechtzeitig zu organisieren. „Kostenpunkt pro Jahr pro Apotheke: Konservativ gerechnet rund 15.000 Euro“. Umgerechnet auf alle Apotheken in Deutschland seien das fast 260 Millionen Euro jährlich. In das Fixum sei dies nicht eingepreist. Es sei Geld, das anderweitig den Apotheken nicht zur Verfügung stehe, aber dringend benötigt werde. „Um das Problem der Lieferengpässe tatsächlich in den Griff zu bekommen, ist die Politik gefordert“.