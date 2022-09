Dauermedikation in Ausnahmefällen?

Sollte Apotheken ermöglicht werden, Chroniker ohne Rezept mit ihrer Dauermedikation zu versorgen, wenn die Praxis gerade geschlossen ist? Mit einem solchen Antrag will die Apothekerkammer Westfalen-Lippe Therapieunterbrechungen vermeiden. Die Delegieren diskutieren kontrovers: Reizt man so die Ärzte noch mehr? Oder hilft man ihnen damit möglicherweise? Sollte man auf die Wiederholungsverordnung warten? Sind die Haftungsgefahren zu groß? Am Ende entscheiden die Delegierten, den Antrag in einen Ausschuss zu verweisen.