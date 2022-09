Es war die Woche des Deutschen Apothekertags (DAT), der vom 14. bis 16. September in München nach zwei Jahren erstmals wieder vollständig in Präsenz tagte. Man merkte es den Apothekerinnen und Apothekern, die als Delegierte entsandt waren, an: Die Freude darüber, sich persönlich zu treffen, miteinander zu diskutieren und Berufspolitik zu machen, war groß. Als Motto für den DAT hatte man „Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit“ gewählt. So durften sich die Delegierten erstmals mit zahlreichen Anträgen zum Klima und zur Nachhaltigkeit auseinandersetzen, komplex und schwierig.

Der Großteil der übrigen Anträge behandelte mindestens ebenso schwierige Themen: drohender Kassenabschlag, fehlende Honoraranpassungen, Lieferengpässe, Retaxationen, Ja oder Nein zu Cannabis, Gesundheitskioske und vieles mehr. Bei der Fülle der Themen waren schnell knapp 100 Anträge zusammengekommen, über die debattiert und entschieden werden musste. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren: Zu viele Anträge, zu wenig Zeit.

Da lag ein dickes Antragsbuch mit 274 Seiten auf jedem Platz – und schon kam die Anregung: Muss das noch ausgedruckt sein oder geht das ressourcenschonender auch digital? Und wenn ja, dann müsste an jeden Platz eine Steckdose verlegt werden. Die ABDA versprach, für den nächsten DAT darüber nachzudenken. Mein liebes Tagebuch, schauen wir uns erstmal an, was der Apothekertag an wichtigen Ergebnissen und Beschlüssen so brachte.