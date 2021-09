Der Deutsche Apothekertag beginnt – vor Ort und im Livestream

Dank an Friedemann Schmidt

Warme und wertschätzende Worte richtet Overwiening an ihren Vorgänger Friedemann Schmidt: „Keine Verabschiedung vom DAT, kein Resümee, keine Abschlussbilanz vor der Hauptversammlung, keine große Bühne nach 16 Jahren in den wichtigsten Spitzenpositionen unserer Standesvertretung, unserer ABDA. Stattdessen haben Sie noch einmal zehn Monate lang, und das in völliger Selbstverständlichkeit, im Maschinenraum der ABDA mit uns gemeinsam die Corona-Pandemie bewältigt. Darum ist es mir eine Herzensangelegenheit, hier und heute ganz besonders Ihre Verdienste für unseren Berufsstand herauszuheben und zu würdigen. Sie haben der Apothekerschaft in all den Jahren nicht nur Stimme und Gesicht gegeben. Sie haben auch Orientierung und politisches Vertrauen geschaffen. Dafür sage ich, im Namen unserer 34 Mitgliedsorganisationen von ganzem Herzen Danke!“ Die Delegierten antworten mit einem anhaltendem Applaus für den Ex-ABDA-Präsidenten.