Die ABDA hatte die direkte Paxlovid-Abgabe durch Ärzte von Beginn an kritisiert. Overwiening begrüßte demgemäß die Ansage des Ministers: „Das Dispensieren von Paxlovid gehört nicht in ärztliche Hand“, erklärte die ABDA-Präsidentin. Auch wenn der Bundesgesundheitsminister „aus Sicherheitsgründen“ die Möglichkeit des Dispensierens beibehalten wolle, habe er deutlich gemacht, „dass die Arzneimittelversorgung in Deutschland in die Hände der Apothekerinnen und Apotheker gehöre. Sie sind die Expertinnen und Experten rund um die Arzneimittel, ihnen obliegt diese hoheitliche Aufgabe.“