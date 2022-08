Hausärztechef Weigeldt will Dispensierrecht ausweiten

Zudem macht Weigeldt in seinem Brief klar, dass er eine Ausweitung des Dispensierrechts für notwendig hält. „Es ist begrüßenswert, dass der Gesetzgeber beim ärztlichen Dispensierrecht einen ersten Schritt geht. Wir fordern, dieses auch auf weitere Bereiche, in denen es einen echten Bedarf vieler Patientinnen und Patienten gibt, auszuweiten“, schreibt der Hausärztechef. Und weiter: „Das gilt insbesondere für den Notdienst. Es ist niemandem begreiflich zu machen, weswegen Patientinnen und Patienten, die wir im Notdienst versorgen, im Zweifel das gesamte Wochenende warten müssen, bis sie an ihre Medikamente kommen.“

Diese Begründung ist schon erstaunlich. Zum einen ist die direkte Anwendung eines Medikaments im Rahmen eines Hausbesuchs bereits heute möglich – es gibt halt kein zusätzliches Geld dafür. Zum anderen gibt es eine flächendeckende Notdienstbereitschaft der Apotheken. Damit ist die Arzneimittelversorgung der Patienten auch am Wochenende gesichert. Bleibt die Frage: Weiß Weigeldt das am Ende nicht? Oder, was wahrscheinlicher ist, will er die Adressaten seiner Forderung für dumm verkaufen?