Beim Facebook-Livetalk mit der ABDA-Präsidentin am vergangenen Donnerstagabend wollten die Zuschauer noch mehr aus dem Gespräch mit dem Minister erfahren. Overwiening berichtete, dass dieses in einer „zugewandten Atmosphäre“ stattgefunden habe und Lauterbach sich lange Zeit genommen habe. „Wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, wo unsere Forderungen liegen“, sagte die ABDA-Präsidentin. Und die wichtigste ist dabei das Honorar. Der Minister habe gesagt, dass es bis zur Jahresmitte noch viele Gesetzesvorhaben gebe. Tatsächlich hat er sich mit zwei Digitalisierungsgesetzen, Reformen im Pflege- und Krankenhausbereich und nicht zuletzt dem Thema Cannabis viel vorgenommen. So lange werde er nicht die Zeit finden, mit der ABDA in einen echten Austausch zum Honorar zu gehen, habe er in dem Gespräch erklärt – auch wenn er durchaus Verständnis für das Anliegen habe.