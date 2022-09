Dass orale kombinierte hormonelle Kontrazeptiva (KHK) nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken mit sich bringen, wissen die meisten Frauen mittlerweile. Das zeigt sich an den rückläufigen Verordnungszahlen der „Pille“ und öffentlich geführten Diskussionen. Dennoch werden laut Krankenkassen immer noch zu viele risikoreiche „Pillen“ verordnet, zu denen es risikoärmere Alternativen gibt. Bei solchen Diskussionen wurden in letzter Zeit – beispielsweise von der AOK – vor allem Gestagen-Monopräparate als risikoärmere Alternativen in den Fokus gerückt. Auch die DAZ 23/2021 berichtete ausführlich über die „Verhütung nur mit Gestagen“. Und in Großbritannien dürfen seit Juli vergangenen Jahres in Apotheken orale Gestagen-Monopräparate sogar ohne Rezept abgegeben werden.