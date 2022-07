Lauterbach kommt zum DAT

Vom 14. bis 16. September 2022 trifft sich die verfasste Apothekerschaft in München. Wie die ABDA jetzt in ihrem Newsroom ankündigt, wird ein prominenter Gast erwartet: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat demnach angekündigt, den Deutschen Apothekertag (DAT) besuchen zu wollen. Geplant sei ein Grußwort an die Delegierten der Hauptversammlung am Mittwoch, den 14. September.