Die Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer (BAK) hat vor einigen Tagen das Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker beschlossen. Damit enden der Positionierungsprozess und die Arbeit des Runden Tisches der BAK. Viele waren beteiligt; besonders die Professor*innen und die Standesvertretung haben Einfluss auf das Papier genommen. Es könnten also alle mit dem zufrieden sein, was nun in dem Positionspapier steht. Oder? Ein Gastkommentar von Ilias Essaida, dem ehemaligen Beauftragten für Gesundheitspolitik des BPhD.