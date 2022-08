Der bundesweiten Presse ist schon lange zu entnehmen, dass auch Deutschland nicht von der Entwicklung der Weltwirtschaftslage verschont bleibt und es in vielen Bereichen zu teils drastischen Preissteigerungen kommt. Zahlreiche Gewerberaummietverträge sehen zum Ausgleich der allgemeinen Inflation eine Koppelung an den „Verbraucherpreisindex für Deutschland“ (VPI) vor. Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Erhöhung der Miete ins Haus steht, die einen Apothekenbetrieb unwirtschaftlich werden lässt. Doch man kann versuchen, einen dramatischen Mietanstieg zu verhindern.

Was steckt hinter der Wertsicherungsklausel?

Die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) enthaltenen Vorschriften zur Mieterhöhung gelten nicht für Gewerberaummietverhältnisse. Damit in einem Gewerberaummietverhältnis während der Mietzeit eine Anpassung der Miete erfolgen kann, muss grundsätzlich eine Klausel zur Anpassung der Miete vereinbart werden. Zu diesem Zweck wird häufig eine so­genannte Wertsicherungsklausel unter Bezugnahme auf die Entwicklung eines amtlich ermittelten Index (in den meisten Fällen der VPI) vereinbart. Die Intention einer Wertsicherungsklausel steckt bereits im Namen: Der Wert der Miete soll über die Mietzeit gesichert werden, sodass dieser gleich bleibt, der Betrag hingegen an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst wird. Die Änderung der Miete erfolgt dann in aller Regel um den gleichen Prozentsatz, um den sich der Index in einem bestimmten Zeitraum verändert hat.