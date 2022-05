Overwiening: Impfungen in der Apotheke sind so sicher wie in Arztpraxen

In den Reden der Abgeordneten spielten die Apothekenimpfungen kaum eine Rolle. Janosch Dahmen von den Grünen sprach die Neuerung kurz lobend an.

Dirk Heidenblut, Berichterstatter für Apotheken in der SPD-Bundestagsfraktion, hatte ein paar Worte mehr übrig. In der Coronapandemie habe man eines gemerkt, erklärte er: Als man die Apotheken um Unterstützung gebeten habe, hätten sie mitgemacht. „Und sie haben das gut gemacht. Wir haben festgestellt, dass die Menschen das auch annehmen“. Da sei es folgerichtig, die Modellprojekte zur Grippeschutzimpfung „jetzt in der Realität ankommen“ zu lassen. Die AOK im Rheinland habe deutlich gemacht, dass die Impfung gerade von Menschen angenommen werde, die sich sonst nicht impfen lassen. Für Heidenblut ist dies eine „tolle Sache“. In einer Pressemitteilung erklärt der SPD-Politiker zudem: „Ich würde mich freuen, wenn das Vertrauen in die Kompetenz von Apothekerinnen und Apothekern weiter die Impfbereitschaft fördert“.

ABDA: Bürger:innen wünschen niedrigschwellige Anlaufstellen

Dass dies gelingen kann, davon ist auch die ABDA überzeugt. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening betonte heute in einer Pressemitteilung: „Die Apotheken in Deutschland stehen bereit, die Impfangebote in den Haus- und Facharztpraxen ab der kommenden Grippesaison zu ergänzen“. Die Patientinnen und Patienten wünschten sich solche niedrigschwelligen Anlaufstellen für Impfungen, so Overwiening. Und gerade beim jährlichen Grippeschutz seien „zusätzliche Angebote dringend erforderlich, da die Impfquote trotz aller Angebote und Kampagnen viel zu niedrig ist.“

Nicht zuletzt stellt die ABDA-Präsidentin klar: „Mehr als 100.000 Corona-Impfungen in den Apotheken haben gezeigt, dass Impfungen in den Apotheken genauso sicher sind wie in den Arztpraxen und bei entsprechendem Bedarf ganz selbstverständlich in Anspruch genommen werden“. Die Ärzteschaft, die im Vorfeld gegen die Neuregelung gewettert hatte, sparte sich nach dem Bundestagsbeschluss weitere Kommentare.

Bis es nun im Herbst losgehen kann mit den Impfungen, gibt es noch einiges zu tun. Es gilt ärztliche Fortbildungen zu absolvieren, Impfstoffdosen zu sichern und zu bestellen und Abrechnungswege und Erfassungsprozeduren zu etablieren.