Gibt es bei Ihnen – oder in den Regierungsfraktionen – Ambitionen, die erleichterten Abgaberegeln der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung zu verstetigen? Im BMG heißt es, dies werde noch geprüft – aber es könnten doch auch die Fraktionen aktiv werden.

Nach meiner Kenntnis werden die Regeln zumindest verlängert. Ich persönlich finde, wir sollten versuchen, sie in die Zukunft zu retten. Ich denke dabei vor allem an die Sonderregelungen im Bereich der Substitution, die vieles einfacher gemacht haben. Hier hatten wir schon lange über Verbesserungen nachgedacht, zumal wir nicht mehr so viele Ärzte und Ärztinnen vor Ort haben, die die Versorgung der Suchtkranken stemmen können oder wollen. Aber natürlich sind auch an die anderen flexiblen Vorgaben für nicht vorrätige oder nicht lieferbare Arzneimittel sinnvoll. Eine 1:1-Übernahme wird es wohl nicht geben, Details kann man aber noch besprechen. Jedenfalls haben wir in der Pandemie gesehen, dass sich Horrorszenarien, die sich manche angesichts der größeren Flexibilität der Apotheken ausgemalt haben, nicht bewahrheitet haben. Die Apothekerinnen und Apotheker sind mit den Möglichkeiten sehr solide umgegangen. Und es ist auch ein Service für die Patientinnen und Patienten, wenn sie nicht mehrfach in die Apotheke kommen müssen, sondern gut beraten auch etwas anderes bekommen können.