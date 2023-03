Was tun bei Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft? Diese Frage beleuchteten Jan Pauluschke-Fröhlich, Kreissaalleiter am Universitätsklinikum Tübingen und Matthias Krick, niedergelassener Gynäkologe aus Moers beim „Satelliten-Symposium: Fortschritte in der Therapie von Frauen mit Schwangerschaftsübelkeit“ des Fortbildungskongresses des Berufsverbandes der Frauenärzte.