Intradermale Impfung gegen Affenpocken nur durch erfahrenes Personal

Dass die intradermale Applikation zu signifikant mehr lokalen unerwünschten Reaktionen führt – wie Erytheme und Verhärtungen – sei in einer Studie von 2010 zu einem anderen MVA-Impfstoff gezeigt worden: Dort berichteten rund 30 Prozent mehr Proband:innen mit intradermaler Applikation (als bei subkutaner Applikation) nach der ersten Dosis über lokale Reaktionen und etwa 20 Prozent nach der zweiten. Die Reaktionen sollen nach der zweiten Dosis stärker gewesen sein.

Alle Impfungen zusammengenommen, betrug der Anteil der Proband:innen mit ausgeprägten Erythemen oder Verhärtungen an der Injektionsstelle (> 30 mm) 58,1 Prozent in der subkutanen Gruppe und 94,8 Prozent in der intradermalen Gruppe. Zudem kam es bei 25 Prozent der subkutanen Gruppe zu lokalen Reaktionen, die mindestens 30 Tage andauerten, unerwarteten Knötchen und Hautverfärbungen – mit 67 Prozent waren es in der intradermalen Gruppe mehr. Was systemische Reaktionen betrifft, soll es zwischen beiden Applikationswegen jedoch keine Unterschiede gegeben haben.