Welche Apotheken sind bereit fürs E-Rezept?

Laut Gematik können aktuell bereits in rund 4.500 Apotheken, also etwas mehr als einem Viertel aller Apotheken in Deutschland, E-Rezepte über die App oder vor Ort eingelöst werden. Technisch ausgestattet und vorbereitet sollen demnach weitere rund 4.500 Apotheken sein. Außerdem sei die Ausstattung weiterer Apotheken in den kommenden Wochen geplant – die Gematik beruft sich dabei auf die Angaben der Hersteller. Der aktuelle Stand, welche Systeme bereit fürs E-Rezept sind, lässt sich im TI-Dashboard abrufen.