Wie die E-Rezept-Testphase läuft …

Alles „kein Hexenwerk“, beschwichtigt Apotheker Konstantin Lamboy in meinem Podcast auf die Frage, wie es denn so läuft in der Testphase mit dem E-Rezept. Lamboy ist einer der ersten Apothekerinnen und Apotheker, die das E-Rezept im Apothekenalltag testen. Seine Kolleginnen und Kollegen, die derzeit noch skeptisch auf die Einführung der digitalen Rezepte schauen, kann er beruhigen: Die technischen Abläufe in der Apotheke funktionieren, die Probleme liegen eher woanders: Hören Sie, welche Erfahrungen Lamboy bisher mit dem E-Rezept gemacht hat.