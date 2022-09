Der einfache Übertragungsweg durch das Stecken der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke wird voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres in einzelnen Apotheken und Anfang 2023 als Regelversorgung möglich sein. Doch bis dahin ist noch mehr zu erwarten. Bei der Veranstaltung zeichnete sich ab, dass in den nächsten Monaten in den Apotheken auch Handlungsbedarf beim Kommunikationsdienst KIM („Kommunikation im Medizinwesen“) besteht. KIM ermöglicht eine sichere Kommunikation zwischen den Beteiligten der TI, ähnlich wie per E-Mail, aber verschlüsselt und datenschutzkonform. Bisher gibt es etwa 100.000 Installationen, darunter in 65.000 Arztpraxen. Denn die Ärzte nutzen KIM bereits bei der elektronischen Krankschreibung, erklärte Neumann.