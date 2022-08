Minoxidil wird in therapeutischen Konzentrationen von 2 und 5 Prozent angewendet, die Löslichkeit in Wasser beträgt allerdings bei 20 °C nur 0,2 Prozent, also etwa 2 g/l. Zum Lösen in flüssigen Zubereitungen werden daher noch Alkohole wie Ethanol und Propylenglycol zugesetzt, darin ist die Löslichkeit des Wirkstoffs deutlich besser. In Ethanol beträgt die Löslichkeit etwa 29 g/l, in Propylenglycol etwa 35 g/l.