Rezepturarzneimittel mit Erythromycin fallen bei amtlichen Untersuchungen häufig durch einen deutlichen Mindergehalt auf, was meist an falsch eingestellten pH-Werten liegt. Bei sauren, neutralen oder stark basischen pH-Werten ist der Wirkstoff nicht stabil und kann sich innerhalb von wenigen Stunden komplett zersetzen. Hinsichtlich der Wirksamkeit und der Stabilität der Substanz liegt der optimale pH-Wert bei 8 bis 8,5.

Aufgrund seiner schlechten Löslichkeit – sowohl in Wasser als auch in lipophilen Bestandteilen – liegt Erythromycin in Dermatika überwiegend suspendiert vor. In diesem Fall wird der pH-Wert der Dermatika-Grundlage durch den Wirkstoff kaum beeinflusst. Da der pH-Wert der meisten Grundlagen jedoch knapp unter dem Stabilitätsoptimum von Erythromycin liegt, muss dieser durch Zugabe von z. B. der Base Trometamol auf pH 8 angehoben werden.