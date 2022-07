Viele Apotheken litten bereits unter in vielen Bereichen gestiegenen Kosten. Außerdem könnten sie diese nicht auf die Packungen umlegen, da etwa 80 Prozent auf Rx-Arzneimittel entfalle. Hier müsse die Politik „schnellstens“ handeln. Dazu der Aufruf des Vereins: „Die Freie Apothekerschaft fordert daher den Bundesgesundheitsminister auf, den Kassenabschlag deutlich zu senken.“ Den Krankenkassen einen Rabatt von annähernd 25 Prozent zu gewähren, sei nicht mehr zu vertreten. Weiterhin verdiene der Staat schon ab einem Verkaufspreis eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels zulasten der GKV in Höhe von 39,00 Euro an der Mehrwertsteuer mehr als die Apotheke. „Die sehr speziellen und in vielen Punkten nicht einzusehenden Lieferverträge zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und den Apotheken gehören in die Hände des Wirtschaftsministeriums, denn das Diktat der GKV ist nicht mehr hinnehmbar.“

Der Mitteilung zufolge haben sich die beiden Vorstände der Freien Apothekerschaft und der Interessensgemeinschaft Medizin e. V. ausgetauscht und gemeinsame Aktionen vereinbart. In diesem Zuge soll ein erster Brandbrief an den Bundesgesundheitsminister und die Mitglieder des Gesundheitsausschusses gesendet werden.