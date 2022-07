ABDA: „In keinster Weise nachvollziehbar“

Grundsätzlich hat die ABDA Verständnis, dass das Gesundheitssystem in Zeiten sinkender Einnahmen und höherer (politisch gewollter) Ausgaben gesichert werden muss. Dass das BMG darauf aber mit einer klassischen Kostendämpfung reagiert, die weitgehend zulasten der Leistungserbringer gingen, ohne dass diese ursächlich für die Probleme seien, versteht sie nicht. Auch nicht die Konzentration auf den Arzneimittelbereich – zumal in einem Maß, „das weit über den Anteil dieses Bereichs an den Ausgabensteigerungen der GKV in den letzten Jahren hinausgeht, und dessen Einseitigkeit im Gesetzestext nicht begründet wird“.

Erneut weist die ABDA darauf hin, dass Apotheken in den vergangenen Jahren keinesfalls als Kostentreiber aufgefallen seien. Ihr Anteil an den GKV-Gesamtausgaben sei sogar in den vergangenen 20 Jahren von 3,0 auf 1,9 Prozent gesunken. „Trotzdem sollen sie aber nun durch Sparmaßnahmen massiv belastet werden. Umstände, die dies begründen könnten, gibt es nicht“, heißt es in der Stellungnahme.

Was die konkret vorgesehene Erhöhung des Kassenabschlags um 23 Cent auf 2,00 Euro betrifft, so belastet dies die Apotheken der ABDA zufolge in den beiden Jahren mit jeweils etwa 120 Millionen Euro. Für eine durchschnittliche Apotheke seien dies rund 6.500 Euro pro Jahr. „Da es keine Möglichkeiten gibt, diese Belastung durch Änderungen des Geschäftsablaufs zu verringern, führt sie ungeschmälert zu einer entsprechenden Absenkung von Rohertrag und Vorsteuergewinn.“