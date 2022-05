ABDA fordert Versandverbot für Biosimilars

Bereits zuvor hatte die Bundesvereinigung angemerkt, dass es zum Beispiel zu Problemen kommen kann, wenn die Patientin oder der Patient bedingt durch den Austausch ein anderes Device bekommt als gewohnt. In ihren Bedenken fühlt sie sich aber offenbar nicht ausreichend ernst genommen – und lehnt in der Konsequenz den Austausch in den Apotheken nun generell ab. „Grundsätzlich hielten wir eine Austauschbarkeit von Biosimilars nach Festlegung durch den G-BA in den Apotheken für möglich“, schreibt sie. „Da jedoch die vorgenannten kritischen Aspekte in dem vorliegenden Richtlinienentwurf aus unserer Sicht nicht ausreichend gewürdigt werden, sehen wir uns inzwischen zu einer Ablehnung der Austauschverpflichtung von biotechnologisch hergestellten biologischen Arzneimitteln nach Festlegung durch den G-BA in den Apotheken veranlasst.“