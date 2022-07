Apobank streicht Verwahrentgelt

Für Sparer waren die vergangenen Jahre hart: Wer Geld auf dem Konto liegen hatte, erhielt dafür nicht, wie lange üblich, Zinsen, sondern musste ab bestimmten Anlagesummen dafür sogar bezahlen. Der Grund war, dass die EZB seit Juni 2014 von den Geschäftsbanken einen Zinssatz für deren Einlagen bei der Zentralbank verlangt hatte. Dieser war mit der Zeit gestiegen und betrug zuletzt -0,50 Prozent.

Viele Banken hatten diesen negativen Einlagenzins teilweise direkt an die Privatkunden weitergegeben – in Form eines sogenannten Verwahrentgelts. Für Guthaben auf Girokonten – zum Teil schon ab 5.000 oder 10.000 Euro – mussten Bankkunden damit Zinsen an ihre Bank zahlen.