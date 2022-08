Anspruchsvolles Umfeld prägt Geschäft der Apobank

Die Apobank hat in einem herausfordernden Umfeld im ersten Halbjahr 2022 deutlich weniger Gewinn als in der Vorjahreszeit erwirtschaftet. Vor allem der Ukrainekrieg, die hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie die Verzögerungen bei Lieferketten haben Spuren in der Zwischenbilanz des Düsseldorfer Geldinstitutes hinterlassen.