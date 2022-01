Matthias Schellenberg wird neuer Apobank-Vorstandschef

Der Aufsichtsrat der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) hat auf seiner Sitzung am vergangenen Freitag Matthias Schellenberg (57) zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Nach Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben soll er die Funktion am 1. März 2022 übernehmen.

Die vorzeitige Neubesetzung des Chefpostens wurde notwendig, nachdem Ulrich Sommer diesen im Dezember abrupt niedergelegt hatte – eigentlich wäre sein Vertrag noch bis Mitte 2022 gelaufen. Zwischenzeitlich hat Holger Wessling, Finanz- und IT-Vorstand, die geschäftsführende Koordination der Vorstandsarbeit übernommen.

25 Jahre Bankenerfahrung

Schellenberg verfügt laut Apobank über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banking und Financial Services. Seine Karriere startete der Diplom-Kaufmann bei KPMG in Frankfurt und New York. Unter anderem war er von 2017 bis 2020 CEO der Merck Finck Privatbankiers in München und in dieser Rolle zugleich Mitglied des Global Management Teams der KBL – European Private Bankers. Von 2013 bis 2016 war er Mitglied des Vorstands der UBS Deutschland AG in Frankfurt, zuvor Managing Director der ING Investment Management. Er bekleidete zudem Führungspositionen im Investmentbanking und Asset Management bei Commerz Financial Products, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Zurich Capital Markets und Pioneer Investments. Zuletzt war er kurze Zeit Vorstand der M.M. Warburg & Co.

Frank Ulrich Montgomery, Aufsichtsratsvorsitzender der Apobank, begrüßte die Berufung Schellenbergs: „Mit seiner umfangreichen Expertise in vielen Facetten des Bankings sowie seiner gewinnenden Persönlichkeit ist er eine ideale Besetzung für unser Vorstandsteam. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm und dem gesamten Vorstand die Apobank weiterzuentwickeln und auch in Zukunft als starke Bank der Gesundheit zu positionieren.“

Schellenberg verspricht: „Mit ihrer großen Tradition und tiefen Spezialisierung ist die Apobank einzigartig in der deutschen Bankenwelt. Diese besondere Stellung der Bank möchte ich bewahren und sie zugleich gemeinsam mit dem Vorstandsteam weiter aktiv auf den Wandel des Finanz- und Gesundheitsmarktes einstellen.“ Die Apobank werde auch weiterhin die erste Adresse für heilberufliche Kundinnen und Kunden bleiben. „Ihren ganz spezifischen Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden, bleibt das wichtigste Ziel“, so Schellenberg.